شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 7 سنوات بقطاع الأوقاف.. الدعوة والقرآن الكريم وعمارة المساجد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ 7 الماضية دبت الإنجازات كل ما مكان فى مصر، وحظى القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأهمية كبرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فخلال الأعوام الماضية حظى مجال إنشاء مدارس "قرآن كريم" ودعوة وعمارة المساجد باهتمام بالغ من مؤسسات الدولة.

وبحسب تقرير مسبق نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، نجحت وزارة الاوقاف فى توصيل صوت مصر الوسطى للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا لاسيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه.

واستعرض تقرير الهيئة العامة للاستعلامات إنجازات قطاع الاوقاف في المجالات المختلفة:

الدعوة والقرأن الكريم

قام القطاع الديني بوزارة الاوقاف بإنشاء 303 مدرسة علمية وعقد 12962 ملتقى فكرياً وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية هذا بجانب تسيير نحو 3162 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية فضلاً عن ضم 2595 محفظاً بالمكافأة أو تطوعاً بالإضافة إلى إنشاء نحو 15026 فصلاً لمحو الأمية.

عمارة المساجد وفرشها

وصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليار جنيه كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مسجداً ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

شهدت تلك الفترة (2014-2020) تَحَسُّنًا في الاحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ ، حيث تم زيادة رواتب الأئمة المعينين من 2205 إلى 2766 جنيهاً، تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة بنسبة 300% ، تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186 % ، زيادة مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167 % ، التحسين من أوضاع خطباء المكافأة خلال تلك الفترة لأعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاؤها بنسبة 233% ، كما التحق بمجال الدعوة الواعظات حيث لم يكن هناك واعظة واحدة عام 2014 وبلغن الآن و خلال تلك الفترة 239 واعظة متطوعة حيث أولت الوزارة اهتماما بالغا بالمرأة وقضاياها.