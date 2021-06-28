شكرا لقرائتكم خبر عن "حبس وغرامة".. عقوبة السايس حال تحصيل مبالغ مالية أكبر من التعريفة المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضوابط تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها، والتى تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة.

وينص القانون، علي أنه يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، "يعنى لو حد خد منك أجرة الركنة أكبر من قيمتها المحددة عقوبته الحبس والغرامة".

ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ونص علي أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وتحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، "يعنى التعريفة أو الأجرة ستحدد وفقا للمساحة وموقع المنطقة اللى بتركن فيها عربيتك، وطبيعة المكان من حيث مستواه الاقتصادى، يعنى الأجرة تختلف في منطقة شعبية عن منطقة راقية".

وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال لأماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، "يعنى أجرة ركنة سيارتك محددة وفقا لطبيعة المكان ومينفعش السايس ياخد منك فلوس أكتر من التعريفة المحددة".