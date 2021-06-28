مصر تدين استهداف محطة كهرباء بالصواريخ في العراق

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

أعربت مصر اليوم الإثنين عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لانتاج الكهرباء في العراق بصواريخ كاتيوشا.



وجاء في بيان للخارجية المصرية، وفقا لـ وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لانتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة".

وأضاف البيان "أكدت مصر تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت مساء الأحد عن تعرض محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء للاستهداف بصواريخ كاتيوشا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وجاء في بيان مقتضب من الوزارة أن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء تعرضت لاستهداف وقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".