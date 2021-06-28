مقتل 3 باصطدام قطار بحافلة في شيكاغو

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات لقوا حتفهم في شيكاغو الأمريكية.



كما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى بعد اصطدام قطار بحافلة صغيرة في مطلع الأسبوع.

وتراوحت أعمار الجرحى بين سبع سنوات وعشر سنوات ونقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت محطة "دبليو.جي.إن نيوز" أن تحقيقا أوليا أظهر تجاهل سائق الحافلة الصغيرة إشارات القطار أثناء اقترابه.

وما زال تحقيق كامل يجري لمعرفة أسباب الحادث.