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داعش يتبنى الهجوم على محطة توليد الكهرباء في صلاح الدين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

تبنى تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف محطات توليد الكهرباء في محطة صلاح الدين الكهربائية في، العراق، مساء الأحد.

 

قالت وكالة تنظيم داعش الإرهابي (ناشير نيوز) على قناتها في تلغرام إن "مقاتلي داعش أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في العراق".

 

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية على صفحتها على فيس بوك، إن "محطة كهرباء صلاح الدين في مدينة سامراء استهدفت بصواريخ كاتيوشا، ما ألحق أضراراً بالغة بأجزاء من وحدة التوليد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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