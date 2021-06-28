ترحيب أمريكي بزيارة الرئيس المصري والعاهل الأردني للعراق

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للعراق.



وجاء في بيان للخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " أن الولايات المتحدة ترحب بزيارة أمس (الأحد) التاريخية التي قام بها الرئيس المصري وملك الأردن لبغداد".

وتابع البيان"إن هذه الزيارة خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزز من الاستقرار الإقليمي".