شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة تضرب أوريجون الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت درجات الحرارة يوم الأحد إلى مستويات قياسية في أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية مع اجتياح موجة حارة قياسية في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي مما أدى إلى التدافع على شراء مكيفات هواء واضطرار مطاعم كثيرة للإغلاق.

وفتحت مقاطعة مولتنوماه التي تضم مدينة بورتلاند 11 "ملجأ مكيف الهواء" للطوارئ معظمها في مكتبات عامة حيث يمكن للسكان الذين ليس لديهم مكيفات الهروب من الحرارة الشديدة.

وقالت جينيفر فاينز مسؤولة الصحة بالمقاطعة في بيان "هذه حرارة تهدد الحياة".