شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل وإصابة 6 في حادث قطار بشيكاجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون يوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات لقوا حتفهم، كما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى بعد اصطدام قطار بحافلة صغيرة في شرق مدينة شيكاجو الأمريكية مطلع الأسبوع.

وتراوحت أعمار الجرحى، بين سبع سنوات وعشر سنوات ونقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت محطة "دبليو.جي.إن نيوز"، أن تحقيقا أوليا أظهر تجاهل سائق الحافلة الصغيرة إشارات القطار أثناء اقترابه، فيما لا يزال هناك تحقيق كامل يجري لمعرفة أسباب الحادث.