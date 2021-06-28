شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تبحث تصنيف بريطانيا بـ «مثيرة للقلق» بسبب انتشار «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة تايمز اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستحاول حظر دخول المسافرين البريطانيين الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح كوفيد-19 أم لا.

وأضافت الصحيفة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تريد تصنيف بريطانيا على أنها "دولة مثيرة للقلق"، نظرا لانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا هناك بشكل كبير.

وذكرت أن هذه الخطط سيناقشها مسؤولون كبار، في لجنة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لمواجهة الأزمات السياسية، وستعارضها اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في تشيكرز، مقر إقامته الريفي الرسمي، الأسبوع المقبل.

وتعتزم بريطانيا الكشف عن خطط الشهر المقبل، للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود إلى جميع الدول، باستثناء تلك التي لديها أعلى مخاطر فيما يتعلق بكوفيد-19.