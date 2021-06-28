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مصر تدعم العراق في حماية أمنه ومكافحة الإرهاب

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الدمام - شريف احمد - أدانت جمهورية مصر العربية استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء، في مدينة سامراء العراقية بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة‪.‬

‬وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، نقلته وكالة الشرق الأوسط، تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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