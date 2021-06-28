شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعم العراق في حماية أمنه ومكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جمهورية مصر العربية استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء، في مدينة سامراء العراقية بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة‪.‬

‬وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، نقلته وكالة الشرق الأوسط، تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مُعربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.