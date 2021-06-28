السعودية تبدأ تطعيم الفئة بين 12 و18 عاماً بلقاح «فايزر»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، البدء في تطعيم الفئة العمرية بين 12 و18 عاماً ميلادياً بلقاح «فايزر - بيونتك» المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، حيث يمكن حجز الموعد لأخذه عبر تطبيقي «صحتي» و«توكلنا».

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء، واستكمال جميع الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة، مبينة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70 في المائة من السكان البالغين في السعودية.

وكانت الوزارة قد بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتة إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأكدت «الصحة» أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، إذ جرى حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

ومن جانب آخر، شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة حصول من صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لهذا العام على الجرعة الثانية من اللقاح، داعية إياهم لزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح، دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

ونوهت بأن اللقاح أحد الشروط الأساسية للتسجيل، والجرعة الثانية تعد مطلباً أساسياً للتمكين من أداء الفريضة، مشيرة إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الحجاج.