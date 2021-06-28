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الإطاحة بثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين".

واشار البيان الى، ان "المطلوبين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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