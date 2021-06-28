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بعد مقاومته واطلاقه النار.. القبض على ارهابي في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي بقضاء الخالص في محافظة ديالى .
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" قوة من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع شرعت بتنفيذ واجب بالاشتراك مع قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية سعدية الشط".

واضاف البيان أن" القوة المشتركة تمكنت من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب، حيث قام هذا الارهابي برمي اطلاقات نار على القوة المنفذة بواسطة مسدس، ورغم المقاومة قامت القوة بمشاغلته والقاء القبض عليه من دون خسائر، وتم تسليمه الى جهة الطلب مديرية الاستخبارات العسكريه بوصل استلام مع المسدس".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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