احتجاجات عمالية تتزايد بإيران.. ومعارضون: أين رئيسي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم صحفي إيراني، مساء الأحد، رئيس بلاده الجديد، إبراهيم رئيسي، بسبب تجاهله صمت عمال النفط والغاز والبتروكيماويات الذين ينظمون احتجاجات منذ أسبوع في مدن مختلفة بسبب سوء أوضاعهم المعيشية.

وكتب الصحفي البارز، مهدي برازنده، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لماذا لا يذهب رئيسي لملاقاة عمال النفط والغاز والبتروكيماويات المحتجين أو لا يأخذون الوقت الكافي للاستماع إلى مشاكلهم!؟".



وأضاف الصحفي وهو يشير إلى احتفاط رئيسي حالياً بمنصب السلطة القضائية مع فوزه بالانتخابات الرئاسية: "والآن تمت إضافة قيادة قوة مهمة أخرى إلى مسؤولياته، والآن حان الوقت للسفر بلا عيون والاستماع إلى مشاكل الناس، فلماذا لا يأتون بين الناس!؟".

وفي اليوم السادس على التوالي، يواصل العمال في قطاعات النفط والغاز، الإضراب الجماعي عن العمل فيما انضم عمال عدد من الشركات الأخرى في إيران لهذا الإضراب.

وأكد العمال على استمرار الإضراب حتى تلبية مطالبهم من بينها رفع مستحقاتهم المالية ودفعها في وقت محدد دون تأخير وتعديل فترة الإجازات.

ووصفت تقارير إيرانية عملية الإضراب الواسعة التي تشهدها البلاد من قبل العمال في قطاعات النفط والغاز بأنها الأوسع والأكبر منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وحذر الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، في بيان له، مسؤولي النظام في بلاده من عواقب الاحتجاجات التي ينظمها عمال النفط والغاز والبتروكيماويات، معلناً عن تأييده لتلك الاحتجاجات.