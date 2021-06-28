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مصرع 7 وإصابة 50 جراء انفجار في بنجلادش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة في بنجلادش، مساء الأحد، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 جراء انفجار في العاصمة دكا.

 

ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في الطابق الأرضي لمبنى مكون من ثلاثة طوابق في أحد أحياء العاصمة.

 

وقال شفيق الإسلام مفوض شرطة العاصمة للصحفيين بعد زيارة موقع الانفجار "المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن تشير إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادث وتم نقل 50 آخرين إلى المستشفيات".

 

وأضاف أن 7 مبان أخرى قريبة و3 حافلات تضررت من الانفجار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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