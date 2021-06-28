الهند تحقق في هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في كشمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تجري الهند تحقيقا في هجوم محتمل بطائرة مسيرة على قاعدة جوية شمالي البلاد، مما يثير مخاوف بشأن ثغرات أمنية بالمنشآت العسكرية.



وذكر سلاح الجو الهندي في تغريدة، الأحد، "تم الإبلاغ عن انفجارين منخفضي الشدة باكراً الأحد في المنطقة الفنية لقاعدة القوات الجوية في جامو (في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان)، أدى أحدهما إلى إلحاق أضرار طفيفة بسقف مبنى بينما وقع الآخر في مكان مفتوح".

وأشار إلى "أن المعدات لم يصبها أي ضرر والتحقيق جار".

وقال رئيس شرطة ولاية جامو وكشمير ديلباغ سينغ، من جهته، في بيان إن "طائرة مسيرة مزودة بعبوة ناسفة" يشتبه في أنها استخدمت "لإسقاط جسم متفجر".

ووصف هذا الحادث بأنه "هجوم إرهابي" في مقابلة مع وكالة أنباء "بي تي أي"، بدون أن يشير إلى الجهة المشتبه بها.

مقتل 3 شرطيين هنود في كشمير برصاص مسلحين

وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس أنه تم حتى الآن اعتقال شخصين على صلة بهذه القضية وأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في القاعدة.

ومنطقة كشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947. وخاض البلدان 3 حروب، بينها اثنتان على خلفية النزاع القائم حولها.

وفي العام 2003 اتّفق البلدان على وقف إطلاق النار بين جانبي خط المراقبة في المنطقة الواقعة في جبال هيمالايا، ما حال دون اندلاع حرب شاملة بين الدولتين الجارتين اللتين لم تتوقف المناوشات بينهما.

ويطالب البلدان بالسيادة على مساحات شاسعة من منطقة هيمالايا حيث تتصدى الهند لتمرّد أوقع منذ العام 1989 آلاف القتلى.