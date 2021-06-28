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قوات التحالف تدمّر 6 طائرات و4 صواريخ حوثية في 48 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوب المملكة في غضون 48 ساعة.

 

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له  في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت أمس الأحد مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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