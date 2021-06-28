شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات التحالف تدمّر 6 طائرات و4 صواريخ حوثية في 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوب المملكة في غضون 48 ساعة.



ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت أمس الأحد مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط.