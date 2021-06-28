شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترحيب أمريكي بزيارة الرئيس المصري والعاهل الأردني للعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للعراق.



وجاء في بيان للخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " أن الولايات المتحدة ترحب بزيارة أمس (الأحد) التاريخية التي قام بها الرئيس المصري وملك الأردن لبغداد".

وتابع البيان"إن هذه الزيارة خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزز من الاستقرار الإقليمي".