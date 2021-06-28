إعلام عراقي مقرب من مليشيا "الحشد" الموالية لإيران يعلن مقتل أربعة من عناصرها بالضربة الجوية الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف إعلام عراقي مقرب من مليشيا "الحشد" الموالية لإيران عن مقتل خمسة من عناصرها بالضربة الجوية الأمريكية.



وذكرت مواقع إخبارية أن القصف الجوي الأمريكي أسفر عن مقتل 5 عناصر من اللواء الرابع لما يسمى "كتائب سيد الشهداء" عند الحدود العراقية مع سوريا .

وأشارت إلى أن القصف استهدف مواقع حدودية تابعة لمليشيا "كتائب حزب الله" و"سيد الشهداء".

وأظهر مقطع فيديو مصور اطلعت عليه "العين الإخبارية"، جثثا لقتلى داخل مكان مغلق محاطين بعناصر من المليشيات، تحدثت المواقع الإخبارية عن أنهم قتلى المليشيات جراء الضربة الأمريكية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تعرضت المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة تسبب في مقتل طفل وإصابة ٣ مدنيين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، توجيه ضربة جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تابعة لجماعات مسلحة موالية لإيران على الحدود السورية العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن الضربة العسكرية على الحدود السورية العراقية تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أن الضربة العسكرية استهدفت منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين بسوريا وموقع ثالث بالعراق

وأشار إلى أن المنشآت المستهدفة كانت تُستخدم من جانب مليشيات شاركت في هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وأضاف أن الرئيس بايدن وجّه بشن المزيد من الضربات العسكرية لردع هجمات المليشيات الموالية لإيران ضد المصالح الأمريكية في العراق.

وأكد على أن الضربة العسكرية كانت ضرورية ومدروسة وفقًا للقانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.