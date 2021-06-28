المعارضة التركية تفضح نظام أردوغان وتكشف العدد الحقيقي لوفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد نائب حزب «الشعب الجمهوري» التركي، مراد أمير، أن عدد الأشخاص الذي فقدوا حياتهم في تركيا جراء الإصابة بـ«فيروس كورونا» يعادل ثلاثة أضعاف العدد المعلن عنه من قبل الحكومة وهو «49 ألفًا و524»، مشيرًا إلى أن الرقم الحقيقي للوفيات اقترب من 150 ألف حالة.



وحسب الخبر الوارد في موقع «تي 24»، فقد تساءل النائب البرلماني عن سبب عدم الكشف عن أرقام الفحص وحالات الإصابة والوفيات حسب العمر والجنس والمجموعة المهنية والمنطقة الجغرافية والمحافظة والحي، وذلك في الاستجواب الذي قدمه إلى وزير الصحة فخر الدين قوجة أمام البرلمان التركي في 4 يونيو 2020.

وأضاف «تي 24» أن قوجة اكتفى بالرد على نائب المعارضة كتابيًا، وقال «يمكن الوصول إلى إجابات للأسئلة المتكررة والملصقات والكتيبات على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للصحة العامة في وزارتنا».

ورد أمير على رسالة قوجة قائلاً «نحن نعلم أن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب كوفيد 19 في تركيا يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المعلن عنه، ويقترب من 150 ألف حالة. سألنا بإصرار في الوقت الذي يفقد فيه الناس حياتهم. ولكن من خلال اللعب بالأرقام، ظهر عدد الوفيات أقل».

وحذر نائب حزب الشعب من تجاهل حزب العدالة والتنمية لصحة الناس «من أجل الكسب السياسي وخلق تصور بشأن إدارتهم الناجحة للأزمة. بينما كان شعبنا يحتضر بسبب كورونا» حد قوله. وأضاف «أخفوا الحقيقة واتخذوا قرارات مبكرة بشأن العودة للحياة الطبيعية من أجل المكاسب السياسية في الأشهر الماضية. الآن، بعد فوات الأوان، عليهم أن يذرفوا دموع التماسيح ويعترفوا بما فعلوه. ماذا سيعني إذا علمنا بإحصائيات الوفيات وأسبابها لعام 2020 في عام 2022؟».