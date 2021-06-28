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ما هي أول دولة تلغي جميع قيود كورونا؟

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء ، خاصة وأن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا 87% بينما تم تطعيم حوالي 60% منهم بالكامل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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