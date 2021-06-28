زعيم المعارضة التركية يوجه انتقادات شديدة لأردوغان بسبب سياساته

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

انتقد زعيم المعارضة التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم مناقشته اعتراف الولايات المتحدة بأحداث عام 1915 ضد الأرمن على أنها "إبادة جماعية" عندما التقى بالرئيس الأميركي جو بايدن في بروكسل.



كذلك استنكر كيلتشدار أوغلو في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية الهجوم على مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية إزمير، قائلاً إنه حذر رؤساء البلديات التابعين لحزبه من هجمات استفزازية محتملة.

وأضاف "أخبرت أصدقائي، رؤساء البلديات، أنه قد تكون هناك استفزازات مماثلة لما حصل في إزمير".

وفي تعليقه على قضية قبول المحكمة الدستورية العليا لائحة اتهام أعدها المدعي العام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والهجوم على مبنى الحزب، قال إنه من الواجب الأساسي معارضة الظلم، بغض النظر عمن يتعرض للظلم أو لصالح من يُرتكب".

وقال في هذا السياق "نحن جميعاً بحاجة إلى أن نكون حساسين بشأن الديمقراطية، يجب أن نريد الديمقراطية لأولئك الذين لا يفكرون مثلنا، الشخص الموجود في إزمير ينفذ هجوماً مسلحاً، كيف تضع مسدساً في يد شخص يعاني من مشاكل نفسية؟ من المحتمل أن يحقق المدعون العامون في هذا الأمر أيضاً".