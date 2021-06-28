شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 43 إصابة بكورونا بينهم 22 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 مقارنة مع 21 في اليوم السابق، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91753 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.