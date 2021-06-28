"مسيرات إيرانية" على الحدود العراقية.. انتهاك يتواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف إعلام إيراني معارض، الإثنين، عن تحليق طائرات إيرانية مسيرة فوق المناطق الحدودية التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران المحاذية للحدود العراقية.

ووفق موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، فإن "طائرات إيرانية مسيرة حلقت فوق المناطق الحدودية لمدينة مريوان المحاذية للحدود العراقية".



وأشار إلى أن "نوع الطائرات بدون طيار ومهمتها لم تتضح بعد".

ولم تعلن طهران عن مهمة هذه الطائرات التي كانت تحلق لقرابة ساعة على المناطق الحدودية بين إيران والعراق.

يأتي ذلك بينما تعرضت الحدود العراقية السورية إلى ضربة أمريكية استهدفت مسلحين ومنشآت موالية لإيران أصابت أهدافها بدقة.

وتنشط جماعات كردية إيرانية معارضة في المناطق الجبلية للحدود الإيرانية شمال غرب البلاد مع تركيا وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق.

وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات مع مسلحين من الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران مثل قوات "كوملا" الجناح العسكري للحزب الشيوعي الكردستاني المعارض للنظام الإيراني، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر، واقتصاد هش، جراء إهمال النظام الإيراني.