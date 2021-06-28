جرائم أردوغان.. الكشف عن تفاصيل مروعة في واقعة الاعتداء على حزب كردي بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بتركيا عن أن موظفته التي لاقت حتفها في هجوم مسلح الأسبوع الماضي، تعرضت للتعذيب قبل مقتلها.



جاء ذلك على لسان تركان أصلان، عضو اللجنة القانونية بالحزب الكردي ثاني أكبر تكتل معارض بالبرلمان التركي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وأوضحت أصلان أنه وفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن "الموظفة دنيز بويراز، تعرضت للتعذيب على يد قاتلها أونور جنجار، حيث تم العثور على شق في رأسها يصل إلى الجمجمة بطول 7-8 سم".

كما بيّنت أن "التحقيقات التي أجرتها الشرطة في مسرح الجريمة كانت سطحية وغير مكتملة، حيث لم يتم فحص المبنى المكون من 8 طوابق بشكل دقيق".

ولفتت أنه "إذا تم فحص جميع الطوابق بشكل دقيق، يمكن جمع أدلة بشكل أكبر حول واقعة التعذيب ثم القتل".

وقدم محامو حزب الشعوب الديمقراطي ومحامو بويراز عريضة من 10 صفحات إلى مكتب المدعي العام في 21 يونيو/حزيران الجاري، مطالبين بإجراء تحقيق بشكل فعال ودقيق، في واقعة مقتل بويراز.

وتؤكد تقارير انتماء منفذ الهجوم إلى حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية، الحاكم، كما شارك نشطاء صورا له تجمعه بعدد من المسؤولين الحاليين في الحكومة.

وفي سياق متصل، قال حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان، إن “كلا من الجاني والمحرضين على الهجوم واضحون، والحكومة والمحرضون مسؤولون عن أي سلبيات”.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، لضغوط سياسية كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل دعوة القوميين، حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، لإغلاقه بسبب مزاعم صلته بحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.