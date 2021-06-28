شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والإمارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترتبط مصر بعلاقات قوية مع شقيقتها الإمارات عبر التاريخ، والأمر لا يقتصر فقط على العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين البلدين وإنما يمتد للشراكة التجارية بين البلدين حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجارى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال لقائها بالدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر، التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول العلاقات التجارية بين البلدين:
- الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط.
- بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 4 مليار و111 مليون دولار .
- سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليار و356 مليون دولار خلال عام 2019.
- بلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2020 نحو 2 مليار و882 مليون دولار.
- بلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2019، 2 مليار و51 مليون دولار.
- الإمارات أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري .
- تسهم الإمارات في السوق المصرى بمشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار.