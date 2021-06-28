العثور على وثائق سرية للغاية عن خطط للجيش البريطاني في أفغانستان في محطة للحافلات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية، أن رجلاً عثر على 50 وثيقة تحتوي على معلومات شديدة الحساسية بشأن المُدمرة البريطانية (إتش.إم.إس دفندر) ودور الجيش البريطاني في أفغانستان.

وقالت الصحيفة إن الوثائق -التي عُثر عليها في محطة حافلات في مقاطعة "كنت"- تناولت مرور المدمرة عبر المياه الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، وتوقع المسؤولين أن ترد روسيا "بقوة" على هذا الأمر، لكنهم قرروا المُضي قدمًا.

وأفادت التقارير بأن الوثائق اشتملت على معلومات عن خطط مُحتملة لوجود عسكري بريطاني في أفغانستان بعد انتهاء عملية حلف شمال الأطلنطي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الرجل الذي عثر على الوثائق سلمها إلى هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن أدرك "الطبيعة الحساسة" للوثائق.

وتابعت الصحيفة أن تحقيقات بدأت في تسريب هذه الوثائق وسط مزاعم بأنها سربت من مكتب مسؤول كبير في وزارة الدفاع.​