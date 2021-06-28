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السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية 12-18 عامًا ضد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا بلقاح فايزر بيونتك.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه"بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء تم البدء بتطعيم الفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح فايزر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

وأعلنت الصحة السعودية تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة أكثر من 17 مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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