السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية 12-18 عامًا ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس الأحد بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عامًا بلقاح فايزر بيونتك.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه"بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء تم البدء بتطعيم الفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا فايزر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

وأعلنت الصحة السعودية تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة أكثر من 17 مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.​