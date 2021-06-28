شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الليبي» يبحث اليوم عقبات الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ولمدة 4 أيام الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذكرت المنظمة الدولية في بيان، أمس، أن الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى.

يأتي هذا فيما دشنت مكاتب الإدارة الانتخابية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي تم تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع بها، وذلك بكافة ربوع ليبيا استعدادا لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة.

فيما بحثت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي مع نظيرتها الإسبانية التطورات السياسية الراهنة في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ونظيره الإسباني ماري كلوزه، مساء السبت، بحضور أعضاء لجنة الخارجية بالمجلس إبراهيم كرنفودة، المبروك الخطابي، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأكد أعضاء مجلس النواب عمق وأهمية العلاقات مع إسبانيا والحرص على تقويتها والاستفادة من التجربة البرلمانية الإسبانية المتميزة.

من جانبه أكد ماري كلوزه حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدولة الليبية في جميع المجالات واعتزازه بالعلاقات مع ليبيا، كما شدد على أهمية وضع برنامج للتعاون البرلماني من أجل تبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين وحرصه على متابعة الحكومة الإسبانية فيما يخص ملف العلاقات مع ليبيا.

واتفق الحاضرون على استئناف الاجتماعات وترتيب زيارات متبادلة من أجل مزيد من متابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.

من جهته، بحث رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الليبية عبدالرزاق الناظوري مع أمراء مناطق الجنوب العسكرية الوضع العسكري بالمناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع الناظوري مع أمراء مناطق الجنوب العسكرية ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، السبت، بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة بحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمناطق العسكرية الجنوبية، وأهمها الوضع العسكري بهذه المناطق.

وأفاد المركز الإعلامي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية للمناطق العسكرية في مختلف ربوع ليبيا.