شكرا لقرائتكم خبر إيران: لن نسلم الوكالة الذرية أي تسجيلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ابتزاز جديد للمجتمع الدولي، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أمس أن اتفاق المراقبة الذي سبق التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن قاليباف القول إن اتفاق المراقبة لن يمدد، وإنه لن يتم تسليم أي تسجيلات للوكالة.

وكانت إيران مددت في 24 مايو الماضي اتفاقا للمراقبة مع الوكالة لمدة شهر، وقالت إنها اتفقت مع الوكالة الدولية على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وإنها ستقوم من جانبها لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة وتحتفظ بها عندها.