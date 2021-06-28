إيران: لن نسلم الوكالة الذرية أي تسجيلات

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ونقلت وكالة «تسنيم» عن قاليباف القول إن اتفاق المراقبة لن يمدد، وإنه لن يتم تسليم أي تسجيلات للوكالة.
وكانت إيران مددت في 24 مايو الماضي اتفاقا للمراقبة مع الوكالة لمدة شهر، وقالت إنها اتفقت مع الوكالة الدولية على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وإنها ستقوم من جانبها لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة وتحتفظ بها عندها.
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