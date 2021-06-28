الحرس الثوري يتباهى بمسيَّرات إرهابية

شكرا لقرائتكم خبر الحرس الثوري يتباهى بمسيَّرات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تصريح سلامي خلال مراسم أقيمت أمس لإزاحة الستار عن لقاح (نورا) المضاد لكورونا الذي صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح.
وقال سلامي إن «أعداء إيران لا يسمحون لنا بتحويل الأموال للأدوية واللقاحات، ولا يسمحون لنا بتوفير احتياجاتنا الأساسية».
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري يتباهى بمسيَّرات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.