شكرا لقرائتكم خبر الحرس الثوري يتباهى بمسيَّرات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباهى قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بامتلاك طائرات مسيرة يصل مداها إلى سبعة آلاف كلم. وفيما تؤكد المؤشرات أن طهران تعمل على تطوير مسيراتها لتستخدم في الإرهاب، قال سلامي «إننا في حرب عالمية كبرى محورها استقلالنا واعتمادنا على أنفسنا ومصداقيتنا».

وجاء تصريح سلامي خلال مراسم أقيمت أمس لإزاحة الستار عن لقاح (نورا) المضاد لكورونا الذي صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح.

وقال سلامي إن «أعداء إيران لا يسمحون لنا بتحويل الأموال للأدوية واللقاحات، ولا يسمحون لنا بتوفير احتياجاتنا الأساسية».