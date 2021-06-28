الجامعة العربية تعرض خطة مواجهة داعش في روما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على رأس وفد أمس، إلى روما للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والتي تبدأ اليوم. ويعرض أبوالغيط خلال الاجتماع رؤية جامعة الدول العربية بشأن مواجهة تنظيم داعش وضرورة مواجهة الأنشطة الإرهابية على الساحتين السورية والعراقية والتحذير من مخاطر عودة تنظيم داعش على السلم والأمن الدوليين. يذكر أن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي يضم 82 وفدا، سيترأسه إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

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