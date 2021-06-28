3 ملفات تتصدر قمة مصر والأردن والعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت القمة العربية المصغرة التي جمعت مصر والأردن والعراق أمس 3 ملفات رئيسة تتمثل في الربط الثلاثي بين الدول الثلاث في مجالات النقل البري والكهرباء والتعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصرية. وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وخاصة في الشوارع التي مرت بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات، وشهدت شوارع بغداد رفع الأعلام المصرية والأردنية للترحيب بضيوف العراق، فيما خصصت وسائل الإعلام العراقية جانبا من بثها للتغطية المرتبطة بالقمة الثلاثية. وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق ومصر والأردن تؤسس لمستقبل يليق بشعوبها وفق منطق التعاون والتكامل.



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