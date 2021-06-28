بريطانيا تبعد وزير العلاقات الغرامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عين وزير المالية السابق ساجد جاويد، وزيرا للصحة خلفا لـ»مات هانكوك» الذي تقدم باستقالته. وتزايدت الضغوط على الوزير مات هانكوك ليستقيل، وكذلك على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستدعاء مستشار الحكومة للشؤون الأخلاقية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



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