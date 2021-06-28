احتجاجات شعبية تسقط 10 عسكريين في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصلت الاحتجاجات الشعبية وإغلاق الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية أمس، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى عتبة الـ 17000 ليرة لبنانية، أعلن الجيش اللبناني أمس إصابة 10عسكريين بجروح أثناء تنفيذهم مهمة حفظ الأمن في طرابلس شمال البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان «إن تسعة عسكريين أصيبوا بجروح في منطقة (التل-طرابلس) أمس الأول، بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية في اتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن أثناء احتجاجات شهدتها المنطقة. وأشارت إلى إصابة أحد العسكريين أثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.



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