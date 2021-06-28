شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر فادحة وضحايا يخلفها إعصار التشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأضرار الناجمة عن الإعصار، الذي حدث مساء الخميس الماضي في جنوب شرقي جمهورية التشيك، نحو 12 مليار كرون (نحو 563 مليون دولار).

ودمر الإعصار مدرسة في بلدة هودونين، إضافة إلى العديد من المعدات في المؤسسات العامة، على سبيل المثال، دور رعاية المسنين والمستشفيات، كما أدى إلى انقطاع تام لإمدادات الكهرباء. وتعتزم الحكومة التشيكية تقديم طلب إلى صندوق التضامن الأوروبي للتعويض عن تكاليف الممتلكات المتضررة.وأفادت وسائل إعلام تشيكية، بمقتل وجرح العشرات بسبب إعصار مدمر في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع النمسا وسلوفاكيا. ونقل التلفزيون التشيكي بيان المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في ​البلاد، هيدفيكا كروباكوفا، التي أعلنت عن مقتل مواطن على الأقل وجرح المئات في إعصار دمر منازل في عدد من بلدات جنوب شرقي البلاد.من جانب اخر، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة «إنريكي» تحولت إلى إعصار قبالة الساحل الغربي للمكسيك، حيث تم حث السكان على الاستعداد لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من حدوث فيضانات.وأضاف المركز أن الإعصار يقع حالياً على بعد نحو 346 كيلومتراً جنوبي كابو كورينتس في المكسيك. ومن المتوقع أن يظل في البحر موازياً تقريباً للساحل الجنوبي الغربي للمكسيك.

وقال المركز إنه كان من المتوقع أن تتحول إنريكي إلى إعصار من الفئة الثانية، ولكنه أضاف في أحدث تنبؤاته أن الإعصار لم يعد يزداد قوة بسرعة، ومن المتوقع أن تخف قوته اليوم الاثنين مع بدء تحركه إلى المياه الأكثر برودة.

وأضاف المركز أن من المتوقع أن يؤدي إنريكي إلى سقوط أمطار يتراوح منسوبها بين ست بوصات و12 بوصة، وأنها في بعض الأماكن سيصل منسوبها إلى 18 بوصة. وقال «هذه الكميات ستؤدي على الأرجح إلى فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة في أنحاء من جنوب غرب المكسيك».

(رويترز)