شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بغداد الثلاثية تشدد على السلام والاستقرار والتنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

اختتمت في بغداد، الأحد، قمّة ثلاثية ضمت إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، ركّزت مناقشاتها على التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث وفي ملفات إقليمية، وأكدت الدول الثلاث أهمية التنسيق في ما بينها لمواجهة التحديات ومواجهة الإرهاب والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، في حين جرى التوافق في القمة على الوقوف إلى جانب مصر والسودان بشأن سد النهضة.

قمة مواجهة التحديات

وأكدت الدول الثلاث على لسان وزراء خارجيتها، أن الوفود المشتركة أنشأت آليات العمل في المجال الاقتصادي، إضافة إلى التأكيد على استثمار الفرص الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من أن أولوية القمة كانت اقتصادية وخاصة مشروع «الشام الجديد»، فإنه تم التأكيد على أن وجود مصر والأردن في العراق رسالة ردع في مواجهة التحديات، كما تم التشديد على أن تحقيق الاستقرار لن يكون ممكناً دون مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، الوقوف إلى جانب القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة، وتوافق الزعماء إزاء قضايا المنطقة.

وأضاف: «المملكة كانت وستبقى إلى جانب العراق وشعبه في مواجهة كل التحديات، الملك عبدالله الثاني، أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وإعادة البناء».

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن انعقاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، إنه تم استعراض ما تم إنجازه من اتفاقيات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات العديدة من منطلق وحدة المصير، والذي يجمع الشعوب ال3 والرغبة في التلاحم فيما بينها لمواجهة التحديات بشكل مؤثر وحماية أمننا القومي العربي.

التنسيق في الملفات الإقليمية

وكان الكاظمي قال في مستهل القمة إن الدول الثلاث ستواصل التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين وبلورة تصور مشترك تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، فيما قال الملك عبد الله الثاني في افتتاح القمة: إن «واجبنا تقوية جسور التعاون بين الدول الثلاث». وأضاف: «كلنا استعداد للوقوف مع الحكومة العراقية والشعب العراقي وهذا واجب علينا»، في حين شدد الرئيس السيسي خلال القمة على دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصة على المستوى السياسي والأمني، وهو ما يؤكد حرص الدول الثلاث على الحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينها، مع إدراكهم للظروف الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

تعزيز التعاون الثلاثي

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك، في مختلف المجالات، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد. وأضاف أن الزعماء الثلاثة تناولوا سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، القائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية والشعبية المتينة بينها. وأكد القادة ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث، حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المتبادل لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خاصة مع التدخلات الإقليمية المرفوضة التي تهدد الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي يستلزم معه التكاتف وتوحيد الصف العربي. كما تطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقبل بدء أعمال القمة، أجرى كل من عبد الفتاح السيسي، وعبدالله الثاني، لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح. وبحسب بيان حكومي عراقي، تناولت المباحثات، سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة.