وزير الخارجية اليمني يبحث في ألمانيا جهود السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

بدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها نظيره الألماني، هايكو ماس، ومسؤولين في البرلمان الألماني، وآخرين من السياسيين والمهتمين بالشأن اليمني، إضافة لقيادة الجالية ومجلس السفراء العرب.

وتهدف الزيارة، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات المتصلة بجهود السلام في اليمن والوضع الإنساني، في ظل تعنت ورفض الميليشيات «الحوثية» لمبادرات السلام كافة، وتصعيد استهدافها للمدنيين في مأرب، وبقية المحافظات اليمنية.