السعودية واليمن: خطر انهيار «صافر» يتزايد

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

بحث وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، أمس، مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي، سبل تعزيز التنسيق بين البلدين الشقيقين للاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة، في حال انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة.

وناقش اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الحالة الفنية لخزان «صافر» النفطي، والخطط الفنية لمجابهة الكوارث الطبيعية في البلدين، والاستعدادات الجارية للتعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق خزان «صافر» النفطي، في ظل تزايد خطر انهيار الخزان، بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 2015.

وتطرق الاجتماع إلى الأضرار البيئة المحتملة جراء الكارثة، وسبل التعاون في رصد وحصر الموائل البيئية لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي يتوقع أن تتأثر من الكارثة نتيجة تسرب أو انفجار الخزان.

وأكد الوزير الشرجبي على أهمية اتخاذ مواقف مشتركة تجاه مماطلة ميليشيات «الحوثي»، ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول لخزان «صافر»، وتعمدها إبقاءه كقنبلة موقوتة، وورقة ضغط سياسية، متجاهلة الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية، التي يمكن أن يتسبب بها انفجار الخزان العائم، أو تسرب النفط منه.

من جانبه، عبر الوزير السعودي عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط «صافر»، مشدداً على ضرورة دعم التنسيق المشترك، وبذل مزيد من الجهود لحل قضية «صافر»، مجدداً دعم المملكة لليمن في الاستجابة للكارثة البيئية الوشيكة. وأعرب عن تطلعه إلى تحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن كافة.