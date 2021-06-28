مقتل وجرح عشرات الحوثيين في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود، وكالات (لندن، مأرب)

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، أمس، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن معارك عنيفة شهدتها جبهات الكسارة والمشجح وصرواح استمرت نحو 9 ساعات، وانتهت بسقوط عشرات من عناصر ميليشيات «الحوثي» بين قتيل وجريح وأسير.

وأكد أن كثيراً من جثث الميليشيات ما تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية، بعد أن خلفتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار.

وأضاف المصدر: أن أبطال الجيش الوطني استعادوا عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت بحوزة الميليشيات.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتحركات العدو على امتداد الجبهات، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة، من ضمنها تدمير 7 آليات مدرعة وأطقم، وهو ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

يأتي ذلك فيما تواصل الميليشيات الإرهابية تصعيد هجماتها على مأرب، منذ الخميس الماضي، من دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية المدعومة بغطاء جوي من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكشف مسؤول في القوات الحكومية أن المعارك أسفرت عن مقتل 82 حوثياً، وأكد مسؤولان آخران الحصيلة.

وتدور المواجهات على وقع مساعٍ دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة وواشنطن.

وبينما تدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الحرب، أقرّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال الشهر الجاري، بـ«فشل جهوده في وضع حد للحرب الدائرة في البلاد»، جراء تعنت الميليشيات الإرهابية المرتهنة إلى إيران، وذلك في ختام مهمّة استمرت ثلاث سنوات.

ولم تُعرف بعد هوية خلف المبعوث البريطاني. وتضم قائمة المرشحين للمنصب بريطانيا وسويدياً ويابانياً.

ورغم أن جريفيث حاول منذ اختياره مبعوثاً أممياً إلى اليمن، التوسط لإنهاء الحرب وإنجاز ما فشل فيه سابقاه جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ، فإن المواقف «الحوثية» المتصلبة، حالت من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

وكان لافتاً حرص المبعوث الأممي الثالث لليمن على الإشارة قبل تركه لمنصبه، إلى أنه يأمل في أن تؤتي «جهود الوساطة من جانب سلطنة عُمان ثمارها، وأن نرى قريباً تحولاً ذا طابع مختلف فيما يتعلق بمصير اليمن»، واصفاً الأزمة في هذا البلد بأنها أزمة «الفرص الضائعة» التي تحتاج إلى «توافر الشجاعة لاغتنامها».

ورغم «التحديات المعقدة»، التي ما تزال تقف حجر عثرة على طريق التوصل إلى حل توافقي للأزمة اليمنية، يشعر مراقبون بالتفاؤل إزاء إمكانية أن تُكلل جهود الوساطة الراهنة بالنجاح.

وقالت إيلانا ديلوزير، الباحثة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: إن التطورات الأخيرة«تفيد بأن العُمانيين قرروا الانخراط، بشكل مباشر، في جهود الوساطة»، نظراً لـ«شعورهم بالقلق من الاتجاه الذي تتخذه الحرب، وذلك بعدما اعتادوا التركيز في السابق على تسهيل التواصل بين الأطراف المتناحرة».

أما على الأرض في اليمن، فثمة آمال بين المدنيين، بأن تؤدي جهود الوساطة الحالية إلى «وقف التصعيد على الأقل»، في ظل تمسك «الحوثيين» بالخيار العسكري، وتصعيدهم لعملياتهم البرية في محافظة مأرب.