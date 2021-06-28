الصومال: إعدام 21 إرهابياً من «الشباب» بمكان عام

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

أفاد مسؤولون صوماليون، أمس، بأن فرقة إطلاق النار أعدمت 21 شخصاً من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية صومالية إقليمية بالانتماء لعضوية جماعة متمردة.

وقال محمود عبدي، القاضي بولاية بونتلاند: إنهم مسؤولون عن مقتل العشرات من المسؤولين الحكوميين والصحفيين وكبار شيوخ القبائل وأفراد من جماعات المجتمع المدني. وشهدت عملية الإعدام في مكان عام أكبر عدد من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية يجري إعدامهم في يوم واحد.

وتخوض القوات الأمنية في بونتلاند قتالاً ضد أعضاء تنظيم «داعش»، إضافة إلى حركة «الشباب»، في إقليم باري الجبلي بالمنطقة.

من ناحية أخرى، قالت السلطات المحلية: إن ما لا يقل عن 27 شخصاً قتلوا عندما شن أفراد الحركة الإرهابية هجوماً كبيراً على منطقة «ويسيل» وسط الصومال.

وسيطر المتمردون على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الأمن بولاية جالمودوج عقب انفجار سيارة مفخخة. وقال رجل شرطة يدعى عبد كارين أحمد: إن اشتباكاً اندلع، واستمر لمدة ثلاث ساعات. وانضم مدنيون مسلحون إلى القتال ضد «الشباب». وأضاف أحمد: إن 12 شخصاً، بينهم أفراد من قوات ولاية جالمودوج ومدنيون قتلوا في الاشتباك، كما قتل 15 من أفراد الحركة الإرهابية.