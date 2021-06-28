ترامب يهاجم بايدن بشأن الهجرة خلال تجمع حاشد

ابوظبي - سيف اليزيد - ولنجتون (وكالات)

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، سياسات الهجرة لإدارة الرئيس جو بايدن خلال أول تجمع حاشد له منذ مغادرته البيت الأبيض، وحث أنصاره على مساعدة الجمهوريين على استعادة الأغلبية في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. ورغم إلقاء ترامب كلمات خلال فعاليات للجمهوريين منذ هزيمته في الانتخابات، يمثل هذا التجمع في ولاية أوهايو التي فاز فيها في انتخابات 2020 عودة إلى نوع التجمعات الجماهيرية الحرة، التي كانت حاسمة في الحفاظ على دعم قاعدته.

وترك ترامب منصبه في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره، في السادس من يناير، على مبنى الكونجرس بعد وقت قصير من إلقاء كلمات كرر فيه مزاعمه بأن هزيمته في الانتخابات كانت نتيجة تزوير.

ونجا ترامب من مساءلة ثانية، واحتفظ بتأثير واسع على الحزب الجمهوري، وذلك إلى حد ما، من خلال ترك مسألة ما إذا كان سيرشح نفسه للمنصب مرة أخرى في عام 2024 مفتوحة.

وسلط ترامب الضوء أمام حشد ضم آلافاً من أنصاره المبتهجين، أمس، على بعض من شكاويه المعتادة مع انتقاد الانتخابات الأميركية والتركيز، بشكل خاص، على العدد المتزايد من المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة من حدودها الجنوبية.

وقال: «سنستعيد مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسنسترد أميركا، وسنفعل ذلك قريباً».

وقام ترامب بحملة في ولاية أوهايو لصالح ماكس ميلر، المساعد السابق بالبيت الأبيض، والذي ينافس النائب أنتوني جونزاليس، وهو أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين العشرة الذين صوتوا لعزل ترامب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونجرس من قبل أنصاره، والذي أسفر عن سقوط خمسة قتلى بينهم رجل شرطة.