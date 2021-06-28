الدفاعات السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الاثنين صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها مشيراً إلى إنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

وكانت الدفاعات السعودية، أمس الأحد مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن “كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية باتجاه السعودية”.

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيات تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.