شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار «دلتا».. جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشدد جنوب إفريقيا قيود مكافحة فيروس كورونا بعد قفزة كبيرة على غير المعتاد في عدد الإصابات.

ورفع الرئيس سيريل رامافوزا مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له مساء اليوم الأحد ، بعد يوم مما أصبح واضحا من أن سلالة دلتا لفيروس كورونا انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "نحن في قبضة موجة مدمرة". وتتضرر بصفة خاصة المناطق الحضرية في بريتوريا وجوهانسبرج بشدة ، حيث تمثل أكثر من 60 في المائة من جميع الإصابات الجديدة على مستوى البلاد.

ووصلت المرافق الصحية بالفعل إلى أقصى حد لطاقتها التشغيلية. وتشمل القيود الجديدة، التي ستطبق مبدئيا لمدة 14 يوما، حظر تجول ليلا

بالإضافة إلى معظم التجمعات في المناطق المفتوحه، كما تم تقليص السفر في بعض المناطق.