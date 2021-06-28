عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر لبحث تهدئة طويلة المدى في غزة

الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365

يتوجه وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، هذا الأسبوع، إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث تهدئة طويلة المدى في غزة.



وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيتوجه وفد أمني رفيع إلى مصر هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول قضايا التهدئة طويلة المدى في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا زار مصر في الأسبوع الماضي من أجل الترتيب للزيارة المقبلة.

ولم تفصح هيئة البث الإسرائيلية عن أسماء أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى القاهرة.

ولكنها أشارت إلى أن الوفد الذي زار مصر الأسبوع الماضي كان برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم.

وبلوم هو المسؤول عن المفاوضات حول تبادل الأسرى.

وكانت إسرائيل اشترطت لأي تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة بإبرام صفقة لاستعادة 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تقول إسرائيل إنهم قتلا خلال الحرب عام 2014، في حين أن الإسرائيليين الآخرين على قيد الحياة.

وتتوسط مصر بصفقة بين إسرائيل و"حماس" لتبادل الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.