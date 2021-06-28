شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشتملات برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول تقرير سابق للهيئة العامة للاستعلامات الإنجازات التى تحققت فى قطاع السياحة، حيث أشار إلى أن مصر شهدت للمرة الأولى وضع برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى اشتمل على الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، والتنشيط والترويج، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات الحديثة.

وارتكزت رؤية البرنامج على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

ويعد برنامج الاصلاح الهيكلى إطارا لكافة السياسات الخاصة بتطوير القطاع يتضمن تحديد دقيق لأهداف والإجراءات الواجب اتباعها لتحقيقها، وكان اهتمام الرئيس السيسى لقطاع السياحة منذ توليه المسئولية، محط إشادة وإعجاب من كافة المنظمات السياحية الدولية، حيث أهدى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية درع المنظمة للرئيس السيسى تقديراً لدعمه الفعال للقطاع السياحى من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر، بما يساهم فى تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.