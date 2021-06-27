لابيد خلال لقاء الزياني: تحدثنا عن التحديات وعلى رأسها إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه بحث مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني التحديات في المنطقة وعلى رأسها إيران.

وعقد اللقاء، مساء الأحد، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: "تحدثنا عن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران".

وأضاف أن "الصلة بين دولة إسرائيل والبحرين مهمة للبلدين وسنواصل تقويتها وتعميقها لصالح الشعبين".

وتابع: "تحدثنا بإسهاب عن عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة توسيعها لمزيد من التعاون مع الدول الأخرى".

واعتبر لابيد أنه "يجب أن يكون السلام مع البحرين مثالاً على العملية الصحيحة التي يجب أن تحدث في منطقتنا".





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "أشكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، على اللقاء الدافئ والصريح".

وكان لابيد التقى في وقت سابق مع نظيريه الأمريكي والإيطالي.

ومن المقرر أن يبدأ لابيد يوم الثلاثاء زيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتستغرق الزيارة يومين ويفتتح خلالها السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية العامة في دبي.