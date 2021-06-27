شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان العميمي رئيساً لمجلس إدارة اتحاد الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات اجتماعاً، ظهر أمس الأحد، عبر منصة «zoom» لتوزيع المهام والمسؤوليات الإدارية على أعضائه، كما تم استدعاء عضوي الاحتياط عبد الرحمن نقي ومحمد الحمادي نظراً لاستقالة كل من ناصر الظاهري وحارب الظاهري.

ونتج عن الاجتماع انتخاب أغلب أعضاء المجلس سلطان العميمي رئيساً للمجلس، وعائشة سلطان نائبة للرئيس، وشيخة المطيري أميناً للسر العام، ومحمد الحمادي أميناً للصندوق، وشيخة الجابري مسؤولاً ثقافياً، ولولوة المنصوري مسؤول النشر والتوزيع وعبد الرحمن نقي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة.

واختار مجلس الإدارة رؤساء الهيئات الإدارية لفروع الاتحاد: شيخة الجابري رئيساً للهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، نادية النجار رئيساً للهيئة الإدارية لفرع دبي وعبدالله الهدية رئيساً للهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رؤساء اللجان في الاتحاد، وهم: إبراهيم الهاشمي رئيساً للجنة العضوية، وصالحة غابش رئيسة للجنة الثقافية، ومحسن سليمان رئيساً للجنة التأليف والنشر.

وشكر المجلس القيادة الرشيدة على دعمها الدائم لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات طوال مسيرته في العقود الماضية، كما ثمّن الدعم الكبير والمستمر للاتحاد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للاتحاد.

وسيعلن المجلس قريباً عن خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بما يتلاءم مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على قيام الدولة، وبما يتواكب مع متطلبات الاتحاد وطموحاته في المرحلة المقبلة.