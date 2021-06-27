شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة الإسعاف: السيارة تخدم من 25 إلى 30 ألف مواطن.. ونراعى غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - انتقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عدم حضور رئيس هيئة الإسعاف المصرية، اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن منظومة الإسعاف.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية: "على رئيس هيئة الإسعاف عندما يستدعيه مجلس النواب، لازم يحضر أو يقدم اعتذار رسمي".

وناقشت اللجنة طلبات إحاطة بشأن عدم الموافقة على ترخيص إقامة مرسى للإسعاف النهرى بمدينة أرمنت ضمن خطة تطوير منظومة الرعاية الصحية بالأقصر، وبشأن انتشار ظاهرة تأخر سيارات الإسعاف على المرضى وتعنت البعض فى نقل المرضى بين المستشفيات، وبشأن عدم تنفيذ موافقات مجلس النواب على اقتراح بخصوص إنشاء مراكز إسعاف بمناطق (مركز ومدينة برج العرب القديم- منطقة بنجر السكر- منطقة مريوط) بمحافظة الاسكندرية، وبشأن ارتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها سيارات هيئة الإسعاف.

وقال ممثل هيئة الإسعاف، أن الخدمات الإسعافية منها خدمات طارئة وحوادث وغيرها، وهى الأهم ولها أولوية، وخدمات غير طارئة، ويتم الحرص على عدم تأخر عربات الإسعاف.

وبشأن طلب الإحاطة الخاص بارتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها سيارات هيئة الإسعاف، قال: "عربية الإسعاف أرخص من أى وسيلة أخرى، وعربية الإسعاف تخدم من 25 إلى 30 ألف مواطن"، مشيرا إلى أن نقل مواطن من مستشفى حكومى إلى مستشفى حكومى آخر يكون مجانا، أما نقله إلى مستشفى خاص تكون بمقابل مادى.

وتابع ممثل الهيئة::الخدمة الداخلية داخل المحافظة 125 جنيه مسافة 50 كيلو، وكل أمراض الأورام وغير القادرين يتم نقلهم مجانا، ولابد قبل النقل من مستشفى إلى مستشفى أن يكون هناك تنسيق.

وطالب النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتنفيذ ميكنة أسرة العناية المركزة وأسرة الحضانات.