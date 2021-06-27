شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحى، وذلك بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وسامى عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعادل السجيعى مدير عام بحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تيسير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وعدد آخر من مندوبين الحكومة.

وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أن المرشد السياحى شريك أساسى فى الصناعة السياحية حيث أنه المسئول عن التنسيق وتوفير كل ما يلزم السائح خلال الرحلة السياحية، فهو يعد من أهم الأدوات الترويجية والوسيلة الأولى التى يستقى منها السائح انطباعه الأول عن المقصد السياحى المصرى، وفى ضوء ذلك تؤكد اللجنة أيضاً على أهمية تطعيم المرشدين السياحيين ضد فيروس كورونا، نظراً لاحتكاكهم المباشر مع السائح ووجودهم داخل المركبات السياحية.

وأوصت اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التى يواجهها المرشدين السياحيين، والاهتمام بتدريب وتطوير المهارات الخاصة بالمرشدين السياحيين بما يمكنهم من القيام بدورهم بالشكل الأمثل، وقيام وزارة المالية بدراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحى بصفة عامة وموافاة اللجنة بنتيجة هذه الدراسة.

كما أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها ووضع التصحيح المناسب بما يتوافق مع الواقع الفعلى والوصف الصحيح لعمل المرشد السياحى.

وأشارت اللجنة أيضا إلى أهمية قيام نقابة المرشدين السياحيين بالإسراع فى تنقية بيانات المرشدين السياحيين المقيدين بالنقابة لوضع قائمة نهائية حقيقية وواقعية للمرشدين الفعليين والتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة.































